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Тренер «Краснодара» Фарке назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 10:09
Спорт
Тренер «Краснодара» Фарке назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Краснодар, 11 февраля. Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, что думает о вратаре кубанской команды Матвее Сафонове.

Как отметил немецкий специалист, 22-летний вратарь — один из лучших в Европе.

«Яркая личность, невероятный футболист. Думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, для этого у него есть все данные. Счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним», — подчеркнул Фарке в интервью «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2021/22 Сафонов провел 17 матчей за «быков», в которых пропустил 16 мячей и шесть раз провел сухие матчи. Срок контракта голкипера с краснодарским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 млн евро.

Напомним, в середине января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Немецкий специалист сменил на этом посту Виктора Гончаренко.

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футбол рпл даниэль фарке матвей сафонов
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