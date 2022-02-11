Пользователи Twitter высмеяли главу МИД Британии, назвавшую Ростов и Воронеж Украиной

Лондон, 11 февраля. Жители Великобритании жестко прошлись по главе МИД Лиз Трасс, которая посетила Россию с официальным визитом и несколько раз оконфузилась.

В Москве Трасс встретилась с главой МИД Сергеем Лавровым, который по итогам назвал это «разговором немого с глухим». Также российский министр указал на неготовность официального Лондона к встрече в Москве. Корреспондент Financial Times в Москве Макс Сэддон назвал «зияющей пропастью» нынешние отношения РФ и Великобритании и удивился, зачем вообще Трасс прилетала в Москву.

Глава британского МИД также опозорилась на пресс-конференции, назвав Ростов и Воронеж территорией Украины. Позднее она признала ошибку, но пользователи Twitter не забыли такого яркого прокола и высмеяли ее.

«Нас даже не надо выставлять дураками на мировой арене. Мы и сами отлично справляемся», — написал один из комментаторов.

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«Если она хотя бы раз заглянула в карту, до этого унижения бы не дошло», — поддержал его другой пользователь соцсети.

Британцы указали, что Воронеж и Ростов находятся не где-то в Сибири, а в центральной части России, и этого стыдно не знать.

«Гомер Симпсон и тот бы лучше справился. Надо спросить, почему она вообще на этом посту и кто ей проводит инструктаж. Неудивительно, что русские нас не уважают», — заключил юзер.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция Лаврова и Трасс принесла две сенсации. Такое мнение выразила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.