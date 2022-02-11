«И там, и там — пираты»: политолог Рогов объяснил, что общего у Украины и Сомали

У Украины и Сомали много общего. А Киев и Могадишо — почти города побратимы. Так считает политолог Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с ФАН, комментируя обиду украинского посла в ФРГ Андрея Мельника на то, что Германия якобы оказывает оскорбительно недостаточную поддержку его стране, а точнее такую же, как Сомали или Южному Судану.

«Мне эти заявления Мельника, честно говоря, не понятны. Потому что между сегодняшней Украиной и Сомали есть много общего. И там, и там — пираты. Причем в Сомали они даже пока еще не у власти. А в Киеве они сидят как минимум последние восемь лет. Только одни пираты вымогают деньги с проходящих мимо судов, а другие пираты вымогают деньги с консолидированного Запада, с Евросоюза — со всего мира по сути. Для борьбы за демократию, для отца украинской демократии, для борьбы с ордами и восточной угрозой и, в общем, «нужное вставить», — иронично подметил политолог.

По мнению Владимира Рогова, Германии выгоднее инвестировать не в Украину, а в Сомали. Поскольку последняя страна может принести много дивидендов.

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«Мне кажется, в Сомали больше перспектив сохранения государственности и ее развития и даже превращение ее в курорт. Все-таки находится на экваторе, и не надо постоянно заботиться об энергоресурсах, бороться за российский газ и с кем-то сильно воевать. А на территории подконтрольной [Владимиру] Зеленскому все намного грустнее. И мало того — украинские пираты все-таки уже ни раз отбирали газ из хранилищ, который был оплачен прежде всего немцами. Поэтому на месте Мельника я бы не возмущался со сравнениями с Сомали, а тихонько сидел и не гнал волну эту пиратскую по той просто причине, что это может вызвать обратную реакцию, прежде всего у немецкого общества и немецкой элиты», — проанализировал политолог.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Ранее в эфире Deutschlandfunk посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился, что Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом. По словам дипломата, в Киеве ценят помощь от Германии и «без вопросов благодарны за нее».