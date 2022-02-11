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Власти Туниса упростили правила въезда в страну для россиян

Общество
Власти Туниса упростили правила въезда в страну для россиян
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 февраля. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что власти Туниса упростили правила посещения страны для иностранных туристов.

При въезде в Тунис у россиян будут требовать только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. В нем должна присутствовать информация из загранпаспорта. Отмечается, что на территории республики признают любые вакцины из России.

«Правительство Туниса обновило протоколы для прибывающих из-за рубежа. Согласно решению властей, со вторника, 15 февраля 2022 года, отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет», — сообщается на сайте АТОР.

Посол Испании Маркос Гомес Мартинес заявил, что снятие ограничений для россиян ожидается к лету этого года. Он надеется, что страна вскоре откроется и признает российские сертификаты о вакцинации.

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россия тунис туризм снятие ограничений
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