Лунный календарь на 11 февраля от журнала Elle

Лунный календарь — замечательный помощник для любого человека. Если правильно и умело его использовать, можно заметно упростить свою жизнь или направить ее в нужное русло, пишет журнал Elle.

Сейчас Луна находится в знаке Близнецы. Это означает, что энергии дня радостные, а человек получает возможность с головой окунуться в любимое дело.

Идеальное время для поездок и различных дел. Все проходит без проблем, можно получить удовольствие от любого процесса, к которому, возможно, ранее вы испытывали неприязнь или попросту не хотели им заниматься. Сейчас проще всего превратить такие дела в медитацию и наконец закончить с ними.

Сегодня отличный день для визуализации желаний, воображение включается на полную мощность. Сейчас оно обретает реальную силу. Не стесняйтесь поменять мир к лучшему.

Бегите подальше от унылых людей, сомневающихся и пессимистично настроенных. Мрачные лица и замечания таких персонажей способны испортить и загасить любой творческий порыв.

Включайте на полную силу фантазии, стройте долгосрочные планы на жизнь. Не стесняйтесь рисовать себе самые радужные перспективы. Колоссальную силу имеет и любовная энергетика. Отличное время для свиданий, сексуальных приключений и обсуждения перспектив дальнейшей совместной жизни. Если партнеры психологически готовы к этому, то сегодня идеальный день, чтобы запланировать зачатие ребенка.

Вечером хорошо зажечь свечи и провести медитацию на огонь. Его очищающий и сакральный эффект поможет осветить вам дорогу в будущее. Ночью вам приснятся вещие сны, запомните их.

Ранее ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году.