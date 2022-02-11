ОКР: все результаты допинг-тестов Валиевой до и вовремя ОИ были отрицательными

Пекин, 11 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал результаты допинг-тестов, которые фигуристка Камила Валиева сдавала до и после 25 декабря прошлого года.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что в допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин. Анализ был собран в декабре 2021 года. ОКР заявил, что до этого тестирования его результаты всегда были отрицательными.

«Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета.

Ранее стало известно, что международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на снятие временного отстранения с фигуристки.