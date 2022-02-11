Областные фермеры приглашают петербуржцев отдохнуть и поработать

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал о причинах сокращения количества фермерских хозяйств и трудностях, с которыми сталкивается современное фермерство.

Согласно статистике Росстата, в России с 2016 года сильно сократилось количество фермерских хозяйств: было 174 тысячи, а сейчас ведут деятельность 123 тысячи. В Ленинградской области, по словам эксперта, сокращение не такое заметное, но все-таки наблюдается тоже. Причинами сокращения количества хозяйств фермер называет падение покупательского спроса населения и возросшую конкуренцию агрохолдингов.

«В условиях падения покупательской способности населения агрохолдингу проще держать более низкую цену на свою продукцию за счет масштаба своего производства», — пояснил Михаил Шконда.

Вместе с тем эксперт пока не высказывает опасений, что крупные агрохолдинги вытеснят фермерские хозяйства с рынка. По его словам, большую поддержку фермерству по-прежнему оказывает государство.

«Есть целевые программы для фермеров, которые недоступны агрохолдингам. Холдинги хотели бы их получить, но не могут по причине того, что у них другие меры поддержки. Например, если на старте холдинг потратит полмиллиарда рублей, то ему компенсируют 20% средств, фермеру же на старте компенсируют 90%. То же самое, если мы берем [деньги] на развитие уже существующего хозяйства: фермеру дадут 60%, а холдингу — те же 20%», — рассказал Михаил Шконда.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В целях поддержки фермеров с 1 февраля 2022 года в силу вступают поправки в законодательство, разрешается строительство жилых домов на сельхозземлях. Делается это, чтобы решить проблему тех фермеров, которым приходится приезжать обрабатывать свои земли издалека. В Ленинградской области, правда, пока реализацию этого закона притормозили на уровне Законодательного собрания, поскольку депутаты и фермеры видят в нем ряд недоработок, которые создают риск роста земельных спекуляций.

«Мы предлагаем дополнить закон положением, чтобы было ограничение по площади, чтобы земля потом не делилась. Как только закон вышел, естественно, встал вопрос, где нам надо разрешить строительство, а где не надо. Стало понятно, что быстро этот вопрос не решить, его надо проработать, поэтому самым правильным стало решение его просто запретить. Оттого что мы лишние месяц, два, полгода в запрете поживем, на самом деле это ситуацию не ухудшит», — пояснил Михаил Шконда.

Одной из основных проблем фермеров эксперт называет отсутствие трудовых ресурсов. В Ленобласти идет постоянный отток трудоспособного населения на предприятия портового комплекса и предприятия Санкт-Петербурга. Усугубляет ситуацию сокращение трудовых мигрантов. Фермеры уже начали задумываться о привлечении студентов или возрождения практики трудовых советских лагерей.

«Были же когда-то лагеря труда и отдыха, приезжали люди и работали», — вспомнил фермер.

Вариант с привлечением заключенных он считает нереализуемым в условиях фермерских хозяйств.