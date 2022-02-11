Валиева три раза упала на второй тренировке за день на Олимпиаде

Пекин, 11 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую за день тренировку на Олимпийских играх в китайской столице.

Согласно сведениям «Матч ТВ», на второй тренировке 15-летняя спортсменка исполняла произвольную программу, во время которой два раза упала с четверного тулупа и один раз — с тройного флипа. При этом четверной сальхов и тройной аксель ей удалось выполнить без ошибок.

Напомним, накануне в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на ОИ-2022 связана с декабрьской допинг-пробой во время российского чемпионата, проходящего в Петербурге, 15-летней россиянки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки нашли следы триметазидина.