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«Консервативный коммерческий банк» лишился лицензии российского регулятора

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 09:52
Экономика
«Консервативный коммерческий банк» лишился лицензии российского регулятора
pixabay.com  /  Aymanejed

Москва, 11 февраля. Центробанк РФ отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка» (ККБ). Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему неоднократно применяли меры, в том числе вводили ограничения на проведение ряда операций. Также компания не соблюдала требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В ЦБ указали, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в сфере электронной коммерции. Кроме того, организацию не интересовал экономический смысл операций клиентов, чьи источники денежных средств являлись непрозрачными. В ККБ назначили временную администрацию.

Треть российских заемщиков не может оформить кредит в банках. На это указывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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банк россии лицензия АО "Консервативный коммерческий банк"
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