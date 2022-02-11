«Консервативный коммерческий банк» лишился лицензии российского регулятора

Москва, 11 февраля. Центробанк РФ отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка» (ККБ). Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

ККБ нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему неоднократно применяли меры, в том числе вводили ограничения на проведение ряда операций. Также компания не соблюдала требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В ЦБ указали, что ККБ фактически не работал как традиционный банк, а специализировался на услугах в сфере электронной коммерции. Кроме того, организацию не интересовал экономический смысл операций клиентов, чьи источники денежных средств являлись непрозрачными. В ККБ назначили временную администрацию.

Треть российских заемщиков не может оформить кредит в банках. На это указывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).