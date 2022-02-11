Дандыкин: российские «Ясени» могут утереть нос хваленным подлодкам ВМС США Virginia

Москва, 11 февраля. Российские подлодки проекта «Ясень-М» способны утереть нос хваленным атомным субмаринам Военно-морских сил США Virginia.

В интервью изданию iReactor капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин на пальцах объяснил, почему американские субмарины не могут конкурировать с подлодками ВМФ РФ. Он прокомментировал заявление о том, что подлодку Montana назвали самой технологичной в мире. ВМС США сообщили, что при ее создании были использованы инновационные технологии, которые существенно повысили ее огневую мощь, маневренность и малозаметность.

«Если брать новый атомный многоцелевой крейсер проекта "Ясень-М", в который на данный момент входят субмарины "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск", то он по многим тактико-техническим характеристикам превосходит американские подлодки проекта Virginia. Это и глубина погружения — у российских субмарин она составляет 520 метров, — и запас плавучести, и вооружение», — заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что российские «Ясени» могут вести прицельный огонь ракетами «Калибр» по кораблям, подлодкам и авианосным группа противника. Американские субмарины не могут похвастаться таким смертоносным вооружением. Дандыкин отметил, что считает обычной бравадой заявления о технологическом превосходстве Virginia.

«У РФ будет два полноценных соединения атомоходов проекта "Ясень-М" на Северном и Тихоокеанском флотах. И тут нужно иметь в виду, что и по качеству, и количеству вооружения российские подлодки выигрывают у своих американских конкурентов», — подытожил он.

Ранее стало известно, что российские подлодки типа «Варшавянка» и «Лада» получат на вооружение торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр». Также сообщалось, что АПЛ «Казань» является самой малошумной в ВМФ РФ, передает RT.