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Ставки по ипотеке могут подняться в России до 15%

Экономика
Ставки по ипотеке могут подняться в России до 15%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Российские банки продолжают повышать ставки по ипотеке. С начала января они поднялись выше 10% и достигли уже 11,9%. После повышения ключевой ставки ЦБ, ипотека в РФ может снова подорожать. Эксперты считают, что ипотечные ставки могут вырасти до 13-15%, сообщает «Коммерсантъ».

Средняя ставка по ипотеке в РФ на первичном рынке равна 10,44%, на вторичном рынке — 10, 56%. До 10,55% выросли показатели на рынке рефинансирования ипотечных займов.

«Максимальные значения по рынку в течение года могут достигать 12–13% годовых и стабилизируются в районе 10–11% годовых к концу года»,— уверен директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин считает, что если ставка Центробанка превысит 10%, ипотека может подорожать до 15%. Это приведет к уменьшению числа выданных кредитов.

Россияне смогут сэкономить на ипотеке, оформляя получение налоговых вычетов после покупки жилья. Кроме того, эксперт Кричевский советует торговаться с продавцом перед покупкой квартиры в строящемся доме.

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