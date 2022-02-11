Россияне заработали на собственности порядка 3,7 трлн рублей в 2020 году

Москва, 11 февраля. Федеральная служба государственной статистики повторно изучила данные по доходам жителей России за 2020 год. Об этом пишет РБК.

Данные по доходам граждан в позапрошлом году были пересмотрены специалистами Росстата. Выяснилось, что россияне смогли заработать почти на триллион рублей больше, чем считалось ранее.

Эксперты включили в учет в том числе дивиденды. Информация о пересмотре актуальных данных за первый год пандемии коронавируса имеется в публикации ведомства от 9 февраля.

«Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов», — отметили в Росстате.

Общая сумма доходов соотечественников в 2020 году оказалась примерно на 600 млрд рублей больше, чем указывали предыдущие подсчеты. Речь идет о 63,4 трлн рублей. Статслужба также зафиксировала, что падение реальных располагаемых доходов населения за 2020 год равняется 2%, а не 2,8%.

Из-за пересмотра, поступления от собственности выросли в документах на 34,6%. Аналитики объясняют это влиянием дивидендных выплат. В результате корректировок, данная статья вышла к отметке 3,7 трлн рублей вместо 2,7 трлн рублей.

Росстат ранее привел данные, согласно которым реальные располагаемые доходы граждан за 2021 год увеличились на 3,1%.