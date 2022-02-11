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Телеведущий Шейнин: Запад выступает в роли архитектора возникающей на Украине угрозы

Политика
Телеведущий Шейнин: Запад выступает в роли архитектора возникающей на Украине угрозы
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. Российский телеведущий Артем Шейнин раскритиковал поведение стран Запада в ситуации с Украиной.

Журналист указал на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал обстановку «самым опасным моментом украинского кризиса». Ответом на риторику официального Лондона стал тонкий намек главы МИД РФ Сергея Лаврова, который удалось уловить не всем, говорит Шейнин. Российский министр намекнул, что именно Запад выступает в роли архитектора возникающей на Украине угрозы, отметил телеведущий.

Телеведущий Шейнин: Запад выступает в роли архитектора возникающей на Украине угрозы
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Между прочим, Лавров сегодня про это хорошо сказал. Цитирую почти дословно: "Может быть, англосаксы что-то такое знают, и, может, нам стоит членов семей своих дипломатов тоже из Киева вывезти?"» — сказал Шейнин.

Телеведущий добавил, что не только Россия может вывезти своих дипломатов, за ней могут последовать и «западные партнеры» Киева, которые тоже организуют вывоз из страны своих сотрудников посольств и их семей.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс принесла две сенсации. Такое мнение выразила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

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