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Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 09:28
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Li An/XinHua

Пекин, 11 февраля. Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счетом 2:0 во втором туре группового турнира на Олимпиаде в Пекине.

Подопечные Алексея Жамнова открыли счет на 29 минуте. Шайбу в ворота датского голкипера забросил Павел Карнаухов. Вторую шайбу на свой счет записал Кирилл Семенов.

Сборная России выступает в группе В, в предыдущей встрече российская команда обыграла швейцарцев с минимальным счетом 1:0. В следующем туре хоккеисты из России сыграют с Чехией. Напомним, что россияне стали победителями хоккейного турнира на прошлых Олимпийских играх.

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