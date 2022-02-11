Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 11 февраля. Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счетом 2:0 во втором туре группового турнира на Олимпиаде в Пекине.

Подопечные Алексея Жамнова открыли счет на 29 минуте. Шайбу в ворота датского голкипера забросил Павел Карнаухов. Вторую шайбу на свой счет записал Кирилл Семенов.

Сборная России выступает в группе В, в предыдущей встрече российская команда обыграла швейцарцев с минимальным счетом 1:0. В следующем туре хоккеисты из России сыграют с Чехией. Напомним, что россияне стали победителями хоккейного турнира на прошлых Олимпийских играх.