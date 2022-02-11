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Курс евро снизился на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Курс евро снизился на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Российская валюта укрепилась к евро, но ослабла к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличился на 8,5 копейки и составил 75,095 рубля. Европейская валюта при этом сократилась на 32 копейки и оказалась на отметке 85,65 рубля.

Официальный курс доллара подешевел накануне на 7,74 копейки — до 74,72 рубля. Курс евро остался практически неизменным, потеряв только 0,14 копейки, и составил 85,38 рубля.

Текущий рост рубля, как и его падение перед этим, обусловлен в той или иной степени снижением геополитической напряженности. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов.

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