Судьба Украины как таковой никого в Европе и США не волнует. Ее подталкивают к самоубийственному конфликту. Такое мнение ФАН высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Запад раздувает панику

Заявления стран Запада о якобы «российской агрессии» в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

«Заявления о том, что сегодня Россия «вторгнется», завтра вызовут волнения на Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», — отметил министр.

Градус истерии не снижается

Как отметил Сергей Простаков, Чавушоглу абсолютно прав. На Украине наблюдается настоящий психоз среди определенной части населения по поводу «неминуемого вторжения» России. И подогреваются панические настроения в первую очередь даже не украинскими, а западными СМИ. Об этом вынужден был говорить уже президент страны Владимир Зеленский. Однако градус истерии не снижается, а украинского лидера критиковал за «беспечность» американский президент Джо Байден.

«Прав министр иностранных дел Турции и в словах об экономическом ущербе. Вместо экономической помощи Украине оказывается помощь военная, а экономика страны уже терпит убытки из-за снижения ценности акций и бегства капитала. США и Великобританию, основных инициаторов информационной накачки предвоенных панических настроений, интересует возможность еще сильнее разделить европейский и российский рынки, ограничив возможности роста для экономики Европы, конкурирующей с англосаксонскими странами», — пояснил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что судьба Украины как таковой никого при этом в Европе и США не волнует. Ее подталкивают к самоубийственному конфликту.

«И в Турции, хоть и могут извлечь из него какие-то незначительные выгоды, в целом не заинтересованы в нарастании напряженности в Причерноморье. Именно поэтому Анкара претендует на роль посредника между Украиной и Россией, а не только из соображений геополитического престижа», — заключил Сергей Простаков.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.