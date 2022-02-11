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Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым и Донбасс

Политика
Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым и Донбасс
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Нью-Йорк, 11 февраля. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Крымский полуостров с Донбассом. Оплошность она допустила во время интервью с журналистами BBC.

По словам дипломата, минские договоренности якобы предусматривают «уход» России с территории Крыма. Позже пресс-служба представительства США уточнила, что речь идет о регионах «на востоке Украины».

«Частью (Минских. — Прим. ФАН) соглашений было то, что они [Россия] уйдут из Крыма, но они этого не сделали», — сказала Линда Томас-Гринфилд в интервью BBC.

Постпред добавила, что организовываемое Россией заседание Совбеза ООН 17 февраля будет посвящено теме Крыма.

Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил, что Украина может устроить провокации в Крыму.

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