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Армия
Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском
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Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском

Армия
Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Новосибирск, 11 февраля. Расчеты комплексов С-400 «Триумф» и экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) провели учения под Новосибирском.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что ракетчики отрабатывали вопросы поиска, идентификации и захвата целей. Экипажи боевых вертолетов оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах, а также совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств противовоздушной обороны (ПВО).

В маневрах принимали участие около 500 военнослужащих. Всего было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты ВС РФ на совместных с белорусскими военными учениях «Союзная решимость — 2022» отработали уничтожение условных боевиков. Также сообщалось, что в Оренбургской области прошли масштабные маневры артиллеристов, передает RT.

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учения с-400 цво вертолеты
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