Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском

Новосибирск, 11 февраля. Расчеты комплексов С-400 «Триумф» и экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) провели учения под Новосибирском.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что ракетчики отрабатывали вопросы поиска, идентификации и захвата целей. Экипажи боевых вертолетов оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах, а также совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств противовоздушной обороны (ПВО).

В маневрах принимали участие около 500 военнослужащих. Всего было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты ВС РФ на совместных с белорусскими военными учениях «Союзная решимость — 2022» отработали уничтожение условных боевиков. Также сообщалось, что в Оренбургской области прошли масштабные маневры артиллеристов, передает RT.