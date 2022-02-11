Дипломат Полянский раскритиковал угрозы США о выдворении посла Антонова

Москва, 11 февраля. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский жестко раскритиковал угрозы США о выдворении из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова.

Ранее Антонов заявил, что Госдеп США поставил вопрос о его выезде из страны к апрелю 2022 года, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

Полянского такая постановка вопроса возмутила. По словам дипломата, постпредство РФ при ООН не участвует в переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США.

«Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Антонов не исключил собственного выдворения из США из-за визового вопроса. По его словам, власти США не отказывались от понижения уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне.