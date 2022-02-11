Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 09:31
09:29
Общество
Врач Крючков предупредил, что ногти после коронавируса могут стать ломкими
09:27
Общество
Вирусолог Бутенко заявил, что пандемию победят вакцинация и коллективный иммунитет
09:25
Общество
Биолог Якутенко назвала омикрон-штамм «вакциной с колосальной смертностью»
09:24
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине
09:24
Экономика
Курс евро снизился на старте торгов Мосбиржи
09:22
Политика
Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым и Донбасс
09:21
Происшествия
Десятки домов остались без отопления в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе
09:20
Происшествия
Звезда фильма «Географ глобус пропил» Евгения Брик умерла в 40 лет
09:20
Происшествия
86-летнюю женщину спасли из горящей квартиры в Новосибирске
09:17
Армия
Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском
Все новости

Дипломат Полянский раскритиковал угрозы США о выдворении посла Антонова

Политика
Дипломат Полянский раскритиковал угрозы США о выдворении посла Антонова
russianembassy.org

Москва, 11 февраля. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский жестко раскритиковал угрозы США о выдворении из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова.

Ранее Антонов заявил, что Госдеп США поставил вопрос о его выезде из страны к апрелю 2022 года, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

Полянского такая постановка вопроса возмутила. По словам дипломата, постпредство РФ при ООН не участвует в переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США.

«Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Антонов не исключил собственного выдворения из США из-за визового вопроса. По его словам, власти США не отказывались от понижения уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Дипломат Полянский раскритиковал угрозы США о выдворении посла Антонова
россия сша полянский
Комментировать