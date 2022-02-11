Врач Михаил Гинзбург назвал томаты самым полезным продуктом для восстановления легких

, 11 февраля. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал томат самым полезным продуктом для восстановления легких. Он выступил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

Специалист рассказал об исследовании с участием курильщиков, страдающих от поражения легких. Гинзбург отметил, что по результатам этого китайского исследования томаты способствуют восстановлению дыхательной системы.

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — подчеркнул врач.

По словам доктора медицинских наук, томаты также полезны людям преклонного возраста. Он уточнил, что с возрастом у них может возникать дыхательная или легочно-сердечная недостаточность, и по этой причине употребление томатов в пищу необходимо для предотвращения подобных возрастных изменений легких.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал о том, что употребление капусты и барбариса снижает риск развития колоректального рака на 60%.