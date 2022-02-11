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Расчеты БРК «Бастион» выполнили развертывание для ударов по морским целям в Черном море

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 09:05
Армия
Расчеты БРК «Бастион» выполнили развертывание для ударов по морским целям в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Симферополь, 11 февраля. Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота ВМФ РФ совершили марш-бросок на полигоны в рамках учений.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что в маневрах задействованы подразделения, дислоцированные в Крыму и Краснодарском крае. Расчеты развернули системы для «ударов» по морским целям в Черном море, передает телеканал «Звезда».

Во время тренировки расчеты определяют координаты кораблей условного противника и выполняют электронные пуски. Военнослужащим также предстоит выполнить еще одну задачу — вести «Бастионы» из-под удара неприятеля. В общей сложности в учениях задействованы более 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что совместные полеты истребителей ВКС РФ и ВВС Белоруссии прошли в рамках российско-белорусских учений. Маневры проводились на полигоне под Барановичами, передает RT.

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крым черноморский флот бастион
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