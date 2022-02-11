«Великой Америки» больше нет: экономический закат США уже невозможно предотвратить

Власти Соединенных Штатов имели возможность спасти катастрофическое положение страны в экономике, когда президентом был Дональд Трамп, но только усугубили ситуацию. С таким заявлением выступил экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

В январе 2022 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами с 1982 года. Рост составил 7,5% по сравнению с январем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, пишет The Wall Street Journal. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что ожидали показателя годовой инфляции на уровне 7,3%.

Президент США Джо Байден, комментируя данные о максимальной за 40 лет инфляции, отметил, что для него приоритетными вопросами в сфере экономики являются снижение цен и создание рабочих мест. При этом глава Белого дома заявил, что ему удалось добиться успеха исторического масштаба по второму пункту, и пообещал использовать все возможные инструменты, чтобы снизить стоимость товаров. Он считает, что инфляция существенно снизится к концу 2022 года.

В свою очередь экономист Андрей Головачев уверяет, что сегодня Соединенные Штаты явно проигрывают конкуренцию в производстве, которое началось где-то в 2013 году. По его словам, речь идет об инвестиционных товарах: оборудовании, станках и т. д., которые обеспечивают экономический рост. То есть, добавил специалист, США уже не могут достичь экономического роста, не нарастив импорт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт считает, что «великой Америки» больше нет, как о том мечтал бывший президент США Дональд Трамп, который во время своей каденции попытался спасти ситуацию. Однако как только он объявил торговую войну Китаю, экономическое положение США резко ухудшилось. Андрей Головачев также утверждает, что экономический закат США уже невозможно предотвратить.

«Трамп сделал отчаянную попытку переломить негативную тенденцию и «make America great again», навязав Китаю торговую войну, но только ухудшил ситуацию. Экономический закат США уже невозможно предотвратить. Не помогут ни торговые, ни холодные, ни горячие войны, потому что проблема носит системный характер — бюрократизм, склеротизм власти, слишком защищенный рынок труда (социализм), химера политкорректности и т. п. Экономическая мощь переходит в Китай, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии», — резюмировал он.

Американские власти серьезно восприняли факт подписания Россией и Китаем документа о стратегическом сотрудничестве. Об этом заявил политический аналитик из США Сэмюэл Чарап.