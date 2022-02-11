Москва, 11 февраля. Даже в случае введения новых санкций против «Северного потока — 2» России не стоит уходить с европейского рынка. Об этом рассказал директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Евросоюз угрожает Москве санкциями в случае, если та «нападет» на Киев. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему РФ в любом случае стоит сотрудничать с ЕС в сфере энергетики.

«Наше преимущество в том, что мы можем и в Европу продавать, и в Китай. Поэтому я не сторонник вот этих идей, когда говорят: "Давайте плюнем, сколько можно уже мучиться". Давайте плюнем, уберем рынок, куда мы продаем 180-200 млрд кубов. Понимаете, это борьба. Это конкуретная война, и от нас этого и ждут», — отметил Симонов.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что уход из Европы и будет поражением, которого ждет Запад. Однако бороться нужно с уважением к себе, что Москва и делает. В результате экономика победит, несмотря на любую политику. Властям в любом случае придется объяснять, почему у них высокие цены на продукты, бензин и прочие товары.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон заявил, что Белый дом не сможет восполнить нехватку энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против российского энергетического сектора. По его мнению, помочь в реализации такого плана президенту США Джо Байдену поможет лишь машина времени.