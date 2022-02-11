Фигуристка Камила Валиева не успела размяться перед произвольным катанием на ОИ-22

Пекин, 11 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева появилась на льду прямо к прогону произвольной программы, не успев размяться.

Очередь спортсменки объявили, однако она забыла встать в стартовую позу. Но затем она все же встала, но не для произвольного катания, а для короткой программы. Российский фигурист Даниил Глейхенгауз напомнил ей: «Камила, надо встать. Произвольная». Валиева прогон исполнила, однако трижды упала во время выступления.

Ранее стало известно, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что опротестует решение снять отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешить ей продолжить Олимпиаду в Пекине.