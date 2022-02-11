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Экономист Симонов указал на ошибки ЕС по отношению к российскому газу

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 09:21
Политика
Экономист Симонов указал на ошибки ЕС по отношению к российскому газу
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. Политики Евросоюза и США довели энергетическую сферу до высоких цен на газ, хотя могли бы легко решить эту ситуацию. Об этом заявил директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Россия поставляет голубое топливо в Европу более 50 лет и всегда делала это согласно контрактам, но власти ЕС упорно говорят, что Москва угрожает ее энергетической безопасности. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил эту ситуацию.

«Почему это происходит? Россия каким-то образом помешала? Нет, Россия говорит: "Заключайте с нами долгосрочные контракты, мы готовы поставлять газ"», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что те страны, которые выражают заинтересованность в сотрудничестве с Россией, смогли заключить контракты на выгодных условиях. Однако большая часть ЕС не хочет этого делать.

Экономист Симонов указал на ошибки ЕС по отношению к российскому газу
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Существует рынок, и этот рынок не решается звонками из Вашингтона. Вы не можете позвонить в Пекин и заставить Пекин перенаправить катарские танкеры, которые у них законтрактованы. Пекин сам сейчас перепродает газ в Европу. В Европе газ стоит дороже теперь, чем в Азии. Вот результат всей этой политики», — резюмировал Симонов.

По его мнению, Евросоюз мог бы заключить долгосрочные контракты с Россией, запустить «Северный поток — 2» и разобраться со спекуляциями на спотовом рынке. Вместо этого ЕС продолжает наслаждаться высокими ценами.

Ранее стало известно, что европейское правительство ожидает стабилизации котировок голубого топлива. Это отражается в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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