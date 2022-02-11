Пользователи Facebook высмеяли Порошенко за оштрафованные конфеты в России

Самара, 11 февраля. Федеральная таможенная служба РФ задержала грузовой автомобиль, загруженный почти 20 тоннами конфет Roshen. Сладости провозились под видом местной продукции.

Фура была остановлена сотрудниками ФТС в Самарской области. Марка Roshen принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Россияне обсудили ситуацию в соцсетях.

«Его в дверь, а он в окно! Никуда от этого Порошенко не деться, везде пытается свои щупальца просунуть», — считает Марина А.

Александр П. подчеркнул, что есть таможенные правила, которые накладывают запрет на ряд товаров. Поэтому не стоит удивляться, что мошенники были задержаны.

«Нужно максимально ярко осветить этот факт для украинской аудитории, преклоняющейся перед этим олигархом-популистом», — предлагает Олег С.

Станислав З. вспомнил заявления Порошенко о том, что Россия плохая и убивает украинцев. Однако сам в то же время всеми способами пытается торговать на территории РФ.

Ранее интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал, что Порошенко не согласился на предложение президента РФ Владимира Путина о предоставлении убежища в России из-за своих кураторов из США. По его мнению, экс-глава государства сделает то, что ему скажет Вашингтон.