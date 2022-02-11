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Пользователи «ВКонтакте» уверены в желании США пересмотреть Минские соглашения

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 08:42
Политика
Пользователи «ВКонтакте» уверены в желании США пересмотреть Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. США хотят пересмотреть Минские соглашения, но это может привести к обострению кризиса на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь политика вызвала бурную реакцию в российских соцсетях. Граждане поделились своим мнением через «ВКонтакте».

«Последствие одно — исчезновение Украины с глобуса. Предупреждали уже, причем не раз», — отмечает Олег Б.

Алексей Е. уверен, что изменение минских договоренностей в любом случае отразится на ситуации в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики сами рады не всем пунктам, но они уже несколько лет мирно ожидают, когда Украина пойдет на компромисс.

«Интересно, как отреагируют украинские граждане, если узнают, что они втянуты в конфликт с Россией чисто из-за того, что США хотят за счет Евросоюза гнать в Европу свой собственный газ? При том условии, что есть альтернатива в виде российского газа, такая схема выглядит абсолютно нерентабельной из-за огромных затрат», — подчеркнул Александр К.

Вадим В. уверен, что не будет никаких Минских соглашений. Украина попросту пойдет в атаку.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что западным странам необходимо показать на весь мир ужасную картинку с Украины с большим числом жертв, чтобы обвинить во всем Россию. По его мнению, США могут подорвать плотины гидроэлектростанций, которые сегодня и так находятся в плачевном состоянии.

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украина минские соглашения захарова
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