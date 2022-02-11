Посол Нечаев заявил об отсутствии причин для затягивания Германией сертификации «СП-2»

Берлин, 11 февраля. Объективных причин для затягивания сроков сертификации российского «Северного потока — 2» в Германии нет, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Проект, по словам дипломата, политизирован искусственно. Нечаев отметил, что строительство проводилось в соответствии с законодательными нормами Евросоюза. При этом, как он заявил, ЕС неоднократно менял эти правила, «включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов».

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — подчеркнул он.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что блокировка «Северного потока — 2» американскими властями нанесет ущерб в первую очередь компаниям и потребителям из Германии.