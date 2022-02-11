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Пользователи «ВКонтакте» высмеяли ответ Зеленского Путину

Политика
Пользователи «ВКонтакте» высмеяли ответ Зеленского Путину
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 11 февраля. Президент России Владимир Путин сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому фразу «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». По мнению экс-комикса, в этих словах «красавицей» является Украина, но его не устраивает приставка» моя».

Речь главы государства вызвала бурную реакцию в соцсетях. Свое мнение они высказали через «ВКонтакте».

«Зеленский! Ты галимый терпила! В тебя прилюдно плюнули, а ты утерся и сделал вид, будто ничего и не было. Позор!» — пишет Сергей В.

Лейла В. считает, что президент Украины притворяется, будто не понял фразу. На самом деле очевидно, что она была адресована конкретно ему, но он предпочел устроить спектакль.

«Господи, мне даже не жалко этого юродивого. Речь вообще не про Украину была. "Красавицей" Путин назвал как раз таки Зеленского. Его призывают терпеть и не выеживаться», — отмечает Елена В.

Ринат У. подчеркнул, что Зеленский мог бы ответно подколоть Путина. Однако он, как ему подобает, снова выставил Украину жертвой. Поэтому естественно, что такой слабый лидер не вызывает симпатии ни у европейцев, ни у американцев, ни у украинцев.

Ранее политолог Владимир Рогов заявил, что ответ Зеленского президенту РФ показал его неуверенность и несамостоятельность. Его речь была непонятной и сумбурной.

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украина путин зеленский
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