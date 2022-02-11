ISU вслед за МОК обжалует снятие временного отстранения с Валиевой в CAS

Пекин, 11 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на снятие временного отстранения с Камилы Валиевой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обжаловал в CAS решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отменить временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Проба спортсменки была взята 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Ранее допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Об этом сообщило Международное агентство тестирования.