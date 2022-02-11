Фракции завершили консультации по проекту обращения к Путину о независимости ЛДНР

Москва, 11 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о завершении консультаций с фракциями по проекту обращения к российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Партия «Единая Россия» выступила за поставки Донецкой и Луганской народным республикам военной продукции и оказание социальной помощи гражданам. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» выразили поддержку проекту постановлению, написал Володин в своем Telegram-канале.

«ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы»,— написал он.

Депутат напомнил о серьезности и важности вопроса. Речь идет о защите жизней граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР. Володин добавил, что Киев так и не начал выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании независимости ЛДНР. Планами поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.