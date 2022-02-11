Джимми Киммел раскритиковал премию «Оскар» из-за «Человека-паука»

Лос-Анджелес, 11 февраля. Американский телеведущий Джимми Киммел выразил свое разочарование кинопремией «Оскар». Он недоволен, что кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» не попал ни в одну из номинаций.

Триквел об известном супергерое вышел в декабре 2021 года. Он собрал хорошую кассу и получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Однако, несмотря на свою популярность, кинолента не будет представлена на главной кинопремии. Об этом пишет ScreenRant.

Во время своего шоу Киммел поделился своими мыслями об Оскаре. Ему не понравилось, что одна из самых популярных кинолент 2021 года осталась без внимания среди академиков.

«Самое большое оскорбление, на мой взгляд, и я на самом деле даже злюсь из-за этого, — это непростительное упущение "Человека-паука: Нет пути домой". Как получилось, что "Человек-паук: Нет пути домой" не получил одну из десяти номинаций на лучшую картину?» — отметил Джимми.

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» /

Он подчеркнул тот факт, что кинолента только в американском прокате собрала 750 млн долларов. При этом она до сих пор идет в кинотеатрах, спустя два месяца после релиза.

«В нем было три Человека-паука. Вы хотите сказать, что "Не смотри вверх" был лучше, чем "Человек-паук"? Это, безусловно, было не так. Даже если вы посмотрите отзывы критиков на Rotten Tomatoes, то увидите, что этот фильм имеет рейтинг лишь в 46%, а у "Человека-паука: Нет пути домой" — 90%», — заявил Киммел.

Он добавил, что киноакадемики наверняка проигнорировали кинокомикс. Они выбрали из списка серьезные фильмы, но затем посадили детей в машину и поехали в кинотеатр ради кино от Marvel.

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