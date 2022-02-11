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Полянский напомнил США об изменчивости мира

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 08:08
Политика
Полянский напомнил США об изменчивости мира
russiaun.ru

Москва, 11 февраля. США пора смириться с изменчивостью мира и тем, что они в нем «не единственным полюс».

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обвинения США в адрес России в якобы создании фейкового видео с инсценировкой нападения украинских военных на российскую территорию. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Да. Действительно, это очень показательная ситуация, характерная для наших американских коллег. Они выдвигают все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Мы обращаем на это их внимание, однако американцев это не смущает», — сказал Полянский.

Он добавил, что все привыкли к постоянному отсутствию доказательств у США. Вашингтон полагает, что ему всегда будут верить на слово, а публичные утверждения Москвы, не совпадающие с позицией Вашингтона, расцениваются в качестве российской пропаганды.

Ранее Полянский раскритиковал заявление США о 70% готовности России к «вторжению». Он назвал заявление Вашингтона творением пропагандистской войны США.

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