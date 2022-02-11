Посол России в ФРГ Нечаев сообщил о сертификации «Северного потока – 2»

Берлин, 11 февраля. Москва рассчитывает на скорое возобновление сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

Немецкому регулятору предоставили всю необходимую документацию для сертификации газопровода. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока — 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер. Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию», — заявил Нечаев.

Ранее Нечаев заявил, что блокировка «Северного потока — 2» американскими властями нанесет ущерб прежде всего компаниям и потребителям из Германии. Дипломат напомнил, что «СП-2» представляет собой многосторонний экономический проект, в котором участвуют сразу несколько европейских корпораций.