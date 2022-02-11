Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 09:29
09:29
Общество
Врач Крючков предупредил, что ногти после коронавируса могут стать ломкими
09:27
Общество
Вирусолог Бутенко заявил, что пандемию победят вакцинация и коллективный иммунитет
09:25
Общество
Биолог Якутенко назвала омикрон-штамм «вакциной с колосальной смертностью»
09:24
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине
09:24
Экономика
Курс евро снизился на старте торгов Мосбиржи
09:22
Политика
Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым и Донбасс
09:21
Происшествия
Десятки домов остались без отопления в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе
09:20
Происшествия
Звезда фильма «Географ глобус пропил» Евгения Брик умерла в 40 лет
09:20
Происшествия
86-летнюю женщину спасли из горящей квартиры в Новосибирске
09:17
Армия
Комплексные учения экипажей вертолетов Ми-8 и расчетов С-400 прошли под Новосибирском
Все новости

Посол России в ФРГ Нечаев сообщил о сертификации «Северного потока – 2»

Политика
Посол России в ФРГ Нечаев сообщил о сертификации «Северного потока – 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 11 февраля. Москва рассчитывает на скорое возобновление сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

Немецкому регулятору предоставили всю необходимую документацию для сертификации газопровода. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока — 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер. Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию», — заявил Нечаев.

Ранее Нечаев заявил, что блокировка «Северного потока — 2» американскими властями нанесет ущерб прежде всего компаниям и потребителям из Германии. Дипломат напомнил, что «СП-2» представляет собой многосторонний экономический проект, в котором участвуют сразу несколько европейских корпораций.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол России в ФРГ Нечаев сообщил о сертификации «Северного потока – 2»
нечаев северный поток - 2 сертификация
Комментировать