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The Global Times: импортозамещение спасло Россию от санкций США и ЕС

Политика
The Global Times: импортозамещение спасло Россию от санкций США и ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 11 февраля. Решение России о введении политики импортозамещения помогло справиться с санкциями Евросоюза и США. Об этом сообщили аналитики китайского издания The Global Times.

Данная инициатива была принята в 2009 году в качестве стратегии национальной безопасности, сказано в статье. Импортозамещение прошло в сфере атомной энергетики, пищевой, оборонной и фармацевтической промышленности, имеющих ключевое значение в защите государства от внешних угроз. Кроме того, это коснулось информационной, аэрокосмической, биотехнологической отраслей, обладающих стратегическим значением.

Локализация производства и экспортоориентированность являются важными факторами в импортозамещении, отмечают авторы публикации. При этом консервативные средства защиты российской торговой деятельности, такие как квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.

Благодаря политике импортозамещения достигнута почти тотальная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса. Также, по мнению экспертов The Global Times, можно наблюдать успехи в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование.

Ранее стало известно, что большая часть купленных россиянами сыров была произведена отечественными сыроделами. Их доля составляет порядка 75%.

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санкции импортозамещение The Global Times
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