Экс-чиновник США Ситтон заявил о неспособности Байдена вытеснить Россию с рынка газа

Вашингтон, 11 февраля. Белый дом не сможет восполнить нехватку энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против российского энергетического сектора.

Помочь в реализации такого плана американскому лидеру Джо Байдену поможет лишь машина времени. Об этом рассказал бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, передает РИА Новости.

«Ему придется вернуться лет на 20 назад и начать бурение всех запасов нефти в США, параллельно заставив каким-то образом Венесуэлу и Канаду нарастить добычу нефти — только тогда мы сможем заменить российские нефть и газ. Таким образом, если подходить реалистично, на сегодняшний день нет способа сделать это», — сказал Ситтон.

Выполнение такой задачи потребует многих лет работ и миллиардов долларов инвестиций. В то же время Ситтон считает, что не помогло бы даже наращивание производства «черного золота» США, Саудовской Аравией или Кувейтом, так как этого бы не хватило для компенсации российской доли на мировом рынке.

Ранее США стали покупать российский дизель в рекордных объемах. Они не могут закрывать свои потребности за счет внутренних резервов, а в Канаде из-за пандемии закрылся последний НПЗ.