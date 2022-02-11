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Чарли Кокс вспомнил, как вернулся к роли Сорвиголовы в Marvel

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 07:33
Шоу-бизнес
Чарли Кокс вспомнил, как вернулся к роли Сорвиголовы в Marvel
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Лос-Анджелес, 11 февраля. Голливудский актер Чарли Кокс рассказал, как он узнал о возвращении своего персонажа Сорвиголова в кинематографическую вселенную Marvel.

Артист воплощал образ супергероя на протяжении трех сезонов сольного сериала от стримингового-сервиса Netflix. Однако после открытия потоковой площадки Disney+ проект был закрыт, поскольку студия предпочла сосредоточиться на своих шоу. Об этом пишет ScreenRant.

Кокс недавно вернулся к своему знаменитому образу, хотя он получил минимум экранного времени в «Человеке-пауке: Нет пути домой». После этого камео в СМИ начали появляться слухи о том, что Чарли вновь появится в киновселенной Marvel, но уже получит более весомую роль. О своем участии в КВМ актер рассказал в недавнем интервью.

Чарли Кокс вспомнил, как вернулся к роли Сорвиголовы в Marvel
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Мне позвонили в разгар локдауна, летом 2020 года. Я снялся в "Нет пути домой" в марте 2021 года. Так что мне пришлось держать это в секрете почти год, а потом, конечно, я не выходил до декабря, так что больше года. Так что, да, это было напряженно», — подчеркнул Кокс.

Ранее актер Том Холланд рассказал, сколько времени еще собирается исполнять роль супергероя Человека-паука. В Сети ходили слухи, что артист покинет свой знаменитый образ.

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