Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 07:58
07:46
Политика
The Global Times: импортозамещение спасло Россию от санкций США и ЕС
07:36
Политика
Экс-чиновник США Ситтон заявил о неспособности Байдена вытеснить Россию с рынка газа
07:33
Шоу-бизнес
Чарли Кокс вспомнил, как вернулся к роли Сорвиголовы в Marvel
07:27
Общество
Диетолог Боуерман заявила о пользе зеленого чая при похудении
07:17
Общество
Медики из красной зоны получают трехразовое питание из ресторана в Губкинском на Ямале
07:13
Происшествия
Губернатор Камчатского края принес соболезнования в связи с трагедией Ан-2
06:55
Спорт
МОК опротестует решение снять отстранение с Валиевой на ОИ-22
06:47
Общество
Финансист Финогенова: сдача жилья в аренду принесет дополнительный доход на пенсии
06:45
Армия
Украинский генерал Кривонос назвал ВСУ «бумажной армией»
06:24
Олимпийские игры 2022
Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
Все новости

Медики из красной зоны получают трехразовое питание из ресторана в Губкинском на Ямале

Общество
Медики из красной зоны получают трехразовое питание из ресторана в Губкинском на Ямале
pixabay.com

Салехард, 11 февраля. Врачей и медсестер, работающих в красной зоне больницы в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного-округа, ежедневно кормят горячими обедами.

Питание предоставляется трехразовое: первые и вторые блюда, а также салаты и десерты. Для медиков готовят в ресторане гостиничного комплекса «ОниЯ». Для сотрудников губкинской больницы ежедневно привозят около десяти порций в индивидуальной упаковке, передает «Север-Пресс».

«Готовим разнообразные блюда: итальянские пасты, французские и русские блюда, а также азиатской кухни, например, лапшу по-китайски вок и гавайскую закуску поке. Медикам такой ассортимент пришелся по вкусу. Люди находятся в красной зоне, и им надо правильно питаться, чтобы у них было много витаминов и хороший иммунитет!» — рассказал шеф-повар Евгений Демаков.

Кроме того, руководство Губкинского позаботилась и о проживании врачей и медсестер. Так, на данный момент пятеро сотрудников из красной зоны размещены в жилье маневренного фонда. Вскоре в Губкинском ожидается пополнение коллектива медиков, их тоже временно поселят в гостинице.

Губкинские предприятия также прилагают усилия для помощи медицинским учреждениям. Они предоставляют автотранспорт персоналу больницы для оперативного обслуживания пациентов.

«Основные проблемы, которые мы в ближайшее время решили, это организация дополнительного автотранспорта, который просто необходим нашей больнице. Также работают наши волонтеры, развозятся лекарства, помогают людям, которые находятся на изоляции. В общем, делаем очень много, но самое главное, чтобы наши жители с пониманием относились к тому, что происходит», – отметил глава города Андрей Гаранин.

Ранее глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса не сопровождается побочными эффектами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Медики из красной зоны получают трехразовое питание из ресторана в Губкинском на Ямале
медики красная зона губкинский
Комментировать