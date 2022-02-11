Медики из красной зоны получают трехразовое питание из ресторана в Губкинском на Ямале

Салехард, 11 февраля. Врачей и медсестер, работающих в красной зоне больницы в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного-округа, ежедневно кормят горячими обедами.

Питание предоставляется трехразовое: первые и вторые блюда, а также салаты и десерты. Для медиков готовят в ресторане гостиничного комплекса «ОниЯ». Для сотрудников губкинской больницы ежедневно привозят около десяти порций в индивидуальной упаковке, передает «Север-Пресс».

«Готовим разнообразные блюда: итальянские пасты, французские и русские блюда, а также азиатской кухни, например, лапшу по-китайски вок и гавайскую закуску поке. Медикам такой ассортимент пришелся по вкусу. Люди находятся в красной зоне, и им надо правильно питаться, чтобы у них было много витаминов и хороший иммунитет!» — рассказал шеф-повар Евгений Демаков.

Кроме того, руководство Губкинского позаботилась и о проживании врачей и медсестер. Так, на данный момент пятеро сотрудников из красной зоны размещены в жилье маневренного фонда. Вскоре в Губкинском ожидается пополнение коллектива медиков, их тоже временно поселят в гостинице.

Губкинские предприятия также прилагают усилия для помощи медицинским учреждениям. Они предоставляют автотранспорт персоналу больницы для оперативного обслуживания пациентов.

«Основные проблемы, которые мы в ближайшее время решили, это организация дополнительного автотранспорта, который просто необходим нашей больнице. Также работают наши волонтеры, развозятся лекарства, помогают людям, которые находятся на изоляции. В общем, делаем очень много, но самое главное, чтобы наши жители с пониманием относились к тому, что происходит», – отметил глава города Андрей Гаранин.

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