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Губернатор Камчатского края принес соболезнования в связи с трагедией Ан-2

Происшествия
Губернатор Камчатского края принес соболезнования в связи с трагедией Ан-2
instagram.com  /  @vv_solodov

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал авиакатастрофу Ан-2 в Елизовском районе. Он выразил соболезнования родным и близким погибшим.

Трагедия произошла 11 февраля в районе села Коряки. На борту легкомоторного самолета находились два человека. Они погибли. Спасатели нашли оба тела.

«При взлете с необорудованной полосы потерпел крушение частный самолет Ан-2, выполнявший технический рейс. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Солодов в коротком видео.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Дело пока будет рассматриваться на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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соболезнования ан-2 солодов
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