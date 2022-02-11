МОК опротестует решение снять отстранение с Валиевой на ОИ-22

Пекин, 11 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что опротестует решение снять отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешить ей продолжить Олимпиаду в Пекине.

Дело о пересмотре решения рассмотрит Спортивный арбитражный суд. Окончательные результаты командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрения дела Валиевой.

Ранее допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Об этом сообщило Международное агентство тестирования.