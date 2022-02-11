Финансист Финогенова: сдача жилья в аренду принесет дополнительный доход на пенсии

, 11 февраля. Приобретение в молодости недвижимости может обеспечить дополнительный доход на пенсии. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она отметила, что в 2022 году пенсионерам будет необходимо по минимальным подсчетам от 43 тысяч рублей в месяц, а по средней границе — от 59 тысяч. То есть, учитывая установленный размер в 10,9 тысячи рублей в месяц, пожилым людям для комфортной жизни понадобится 25–30 тысяч рублей пассивного дохода. Так, она предложила пенсионерам сдавать в аренду свою квартиру, а самим переехать на дачу.

Кроме того, получить дополнительные средства можно путем сдачи в аренду дома за городом, учитывая возросший спрос дачи из-за перехода многих людей на дистанционный режим работы. В Подмосковье аренда составляют 40–50 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры могут разово получить компенсацию за инфляцию в предыдущие годы в размере 90 тысяч рублей.