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Украинский генерал Кривонос назвал ВСУ «бумажной армией»

Армия
Украинский генерал Кривонос назвал ВСУ «бумажной армией»
facebook.com  /  Kryvonos Serhii

Киев, 11 февраля. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к образованию «бумажной армии» в ВСУ.

Кривонос назвал поколение командиров выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге. Об этом он рассказал «Новому времени».

«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — сказал генерал.

Он добавил, что подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях и по числу папок. Однако позднее выросло поколение «Power Point-рейнджеров», выросшее на презентациях и слайдах.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об активной подготовке ВСУ к военному конфликту в Донбассе. Киев сосредоточил на линии соприкосновения в регионе все боеспособные части ВСУ в рамках подготовки к полномасштабной войне, рассказал он.

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всу армия кривонос
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