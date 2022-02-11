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Олимпийские игры 2022
Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
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Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой

Олимпийские игры 2022
Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 11 февраля. Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин.

Проба была взята 25 декабря. Об этом сообщает Международное агентство тестирования.

Ранее член Европейского общества кардиологов и Американской кардиологической ассоциации Ярослав Ашихминобъяснил назначение найденного в допинг-пробе Валиевой триметазидина. Эксперт назвал препарат витамином для сердца и заявил, что не понимает, почему его считают допингом.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне допингового скандала на ОИ в Пекине. Валиева приехала на Олимпийские игры в отличной форме и «выше всех своих конкуренток на голову», сказал он.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
допинг валиева проба
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