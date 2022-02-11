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Ямальские врачи ежедневно консультируют около восьми тысяч человек по вопросам COVID-19

Общество
Ямальские врачи ежедневно консультируют около восьми тысяч человек по вопросам COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Салехард, 11 февраля. Медики Ямала ежедневно консультируют около восьми тысяч человек. Однако эпидемиологическая ситуация на территории региона остается сложной.

Большинство пациентов на Ямале переносят COVID-19 в легкой форме. Многие больные проходят лечение дома, в связи с чем на амбулаторном отделении лежит большая нагрузка. Соответствующей информацией поделились власти округа.

Врачи, к сожалению, также могут заболеть COVID-19. Однако к ним на выручку приходят неврологи, офтальмологи, инфекционисты и другие медики. Плановую помощь в медицинских учреждения приостановили. Изменения не распространяются на пациентов с эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими и ревматологическими заболеваниями, передает «Ямал-Медиа».

Правительство Финляндии ранее продлило действие ограничительных мер для российских путешественников до 13 марта. Ограничения направлены на профилактику распространения коронавируса.

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инфекция коронавирус COVID-19
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