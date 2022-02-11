Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину

Вашингтон, 11 февраля. Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет отправлять войска на Украины. Даже для эвакуации сограждан.

Такой шаг мог бы спровоцировать мировую войну, если бы американцы и русские начали стрелять друг в друга. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на телеканале NBC.

«Такого (сценария) нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант развития событий может побудить его послать войска для эвакуации американцев с Украины.

Байден выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать вредоносных действий. В то же время американцам было приказано немедленно покинуть Украину.

Ранее Госдеп порекомендовал сейчас гражданам США покинуть Украину. Госдепартамент США предложил использовать частные виды транспорта. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.