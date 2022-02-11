Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 06:27
06:24
Олимпийские игры 2022
Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
06:22
Общество
Ямальские врачи ежедневно консультируют около восьми тысяч человек по вопросам COVID-19
06:00
Политика
Передвижение войск НАТО к границам РФ перестало быть «только российской проблемой»
05:58
Политика
Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину
05:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту падения Ан-2 на Камчатке
05:27
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон вспомнил, как чуть не лишился роли в «Сумерках»
05:25
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске
05:24
Происшествия
ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке
05:01
Происшествия
Разбившийся на Камчатке самолет Ан-2 упал в километре от взлетной полосы
05:00
Общество
Юрист Ляскало рассказал, как не стать обладателем фальшивой купюры
Все новости

Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 05:58
Политика
Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 11 февраля. Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет отправлять войска на Украины. Даже для эвакуации сограждан.

Такой шаг мог бы спровоцировать мировую войну, если бы американцы и русские начали стрелять друг в друга. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на телеканале NBC.

«Такого (сценария) нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант развития событий может побудить его послать войска для эвакуации американцев с Украины.

Байден выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать вредоносных действий. В то же время американцам было приказано немедленно покинуть Украину.

Ранее Госдеп порекомендовал сейчас гражданам США покинуть Украину. Госдепартамент США предложил использовать частные виды транспорта. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину
украина байден войска
Комментировать