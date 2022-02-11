СК возбудил уголовное дело по факту падения Ан-2 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения на Камчатке самолета Ан-2.

Крушение произошло около 03:30 по московскому времени. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального транспортного управления СК России.

«По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта)», — сказано в сообщении.

Ранее спасатели нашли тело второго погибшего во время падения самолета Ан-2 на Камчатке. Самолет Ан-2 потерпел крушение рядом с селом Коряки Елизовского района. Спасатели ранее обнаружили тело первой жертвы происшествия. В результате авиакатастрофы воздушное судно полностью сгорело.