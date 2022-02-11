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Роберт Паттинсон вспомнил, как чуть не лишился роли в «Сумерках»

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 05:27
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон вспомнил, как чуть не лишился роли в «Сумерках»
Кадр из фильма «Сумерки»

Лос-Анджелес, 11 февраля. Во время съемок «Сумерек» в 2008 году Роберту Паттинсону грозило увольнение из-за того, как он решил сыграть главного героя киноленты Эдварда Каллена.

В марте 2022 года артист предстанет на больших экранах в роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен», но популярность к нему пришла после вампирской саги. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью Роберт рассказал о съемочном процессе «Сумерек». Он вспомнил о напряженности между ним и студией Summit Entertainment.

«Мне был 21 год, и я хотел сделать фильм как можно более художественным... Студия немного боялась картины с оттенком эмо, а я думал, что это единственный способ сыграть в нем. Просто сейчас кажется таким нелепым говорить об этом, но тогда я был в бешенстве», — подчеркнул Паттинсон.

Роберт Паттинсон вспомнил, как чуть не лишился роли в «Сумерках»
wikipedia.org / Maximilian Bühn / CC BY-SA 4.0

Он добавил, что ему сложно вспоминать об этом. Это было давно и он не может поверить, что вел себя подобным образом.

«Мой агент и менеджер пришли с неожиданным визитом... Я подумал, что все в порядке, а потом за обедом они сказали: "Хорошо, что бы ты ни делал прямо сейчас, после обеда, просто делай наоборот, или тебя уволят к концу дня"», — резюмировал актер.

Ранее актер Закари Ливай опубликовал шутливое видео, которое посвятил своему коллеге Джону Красински. Ролик он выложил на странице в Instagram.

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кино сумерки роберт паттинсон
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