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ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке

Происшествия
ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке
Правительство Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Федеральное агентство новостей опубликовало снимки с места крушения самолета Ан-2 в Камчатском крае.

Согласно снимкам, на месте инцидента работают экстренные службы. Самолет рухнул посреди деревьев.

ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке
Правительство Камчатского края /

Ан-2 при крушении разломался на части и обгорел. На фото видно, что от самой машины остался только остов.

ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке
Правительство Камчатского края /

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате падения Ан-2 на Камчатке. Губернатор края Владимир Солодов также заявил, что все люди, которые находились в салоне рухнувшего самолета, скончались в результате пожара.

Авиакатастрофа произошла около села Коряки Елизовского района. Воздушное судно принадлежит компании «Камчатский кречет». Этот самолет занимался перевозкой грузов.

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камчатка ан-2 крушение самолета
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