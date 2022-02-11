Разбившийся на Камчатке самолет Ан-2 упал в километре от взлетной полосы

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Разбившийся на Камчатке самолет Ан-2 рухнул в километре от взлетной полосы. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Ведомство сообщает, что самолет упал при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту находилось двое членов экипажа. Сейчас на месте работают 45 человек и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате падения Ан-2 в Камчатском крае. Губернатор региона Владимир Солодов также заявил, что все люди, которые находились в салоне разбившегося самолета, скончались в результате пожара.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 потерпел крушение около села Коряки Елизовского района. Катастрофу заметили очевидцы. Воздушное судно полностью сгорело.