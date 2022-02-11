Юрист Ляскало рассказал, как не стать обладателем фальшивой купюры

Москва, 11 февраля. Доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало рассказал об алгоритме действий, если вы подозреваете, что у вас в руках оказалась фальшивая купюра.

Случаи, когда потребители сталкиваются с фальшивыми купюрами происходят довольно часто. В случае, если у вас в руках оказалась фальшивка, юрист Алексей Ляскало рекомендует не паниковать и не пытаться «сбыть» ее в ближайшем магазине. По его словам это может стать причиной вашего уголовного преследования. Об этом пишет агентство «Прайм».

Если вдруг появляются подозрения, что вам пытаются выдать сдачу фальшивой купюрой, юрист рекомендует сразу сообщить об этом продавцу-кассиру. Стоит четко и аргументированно объяснить с чем связаны ваши подозрения и тогда вам могут предложить другую купюру, а с проблемой станут разбираться уже самостоятельно.

«Если же менеджер настаивает на ошибочности вашей оценки, вызывайте полицию. У правоохранительных органов есть четкий алгоритм действий в подобных ситуациях. Да, это займет некоторое время, однако вы останетесь при деньгах и сможете избежать проблем с законом», — подчеркнул юрист.

Если сомнения в подлинности денежной купюры возникли уже после того, как вы покинули магазин, вы можете обратиться в ближайшее отделение любого банка для оценки подлинности. За оказание этой услуги может взиматься плата.

Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина», — отмечает Алексей.

В случае, если фальшивку вам выдал банкомат, то обращаться нужно к персоналу банка, где находился данный банкомат. Если же банкомат находился в любом другом месте необходимо вызвать полицию.

«Если сами сотрудники торговой точки пытаются вас задержать и вызвать полицию, знайте, что уголовная ответственность наступает только за умышленное обращение фальшивых денег, добросовестное заблуждение в их подлинности исключает ответственность», — заключил эксперт.

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